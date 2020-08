Reitverein in Not : Inklusiver Reitverein Bruchhausen sucht eine neue Bleibe

Reitverein in Not

Bruchhausen Seit vielen Jahren ermöglicht der Reitverein Bruchhausen großen und kleinen Pferdefreunden, unabhängig von ihrer geistigen oder körperlichen Konstitution, den Umgang mit dem Pferd. Das könnte bald ein Ende haben, denn der Betrieb muss das Gelände verlassen.

Das war dem Vereinsvorstand nicht bewusst: „Hier hat eigentlich auch vorher schon immer etwas gestanden“, so Vorstandsmitglied Sabine Mereien-Arnolds. Offenbar waren die Boxen und Paddocks, das Reiterstübchen, der Reitplatz und diverse Container für Sattelzeug, Futter und ähnliches nun aber jemandem ein Dorn im Auge, denn es wurde Anzeige erstattet. Das Ergebnis: „Wir müssen hier raus und wissen nicht, wohin.“

Suche nach Vereinsgelände

Mit Hochdruck wird bereits nach einem neuen Vereinsgelände gesucht, auf dem die Pferde unterbracht werden sowie der Reitunterricht und das Vereinsleben stattfinden können. Es sollte zwischen Bad Honnef und Linz liegen, 1,5 bis drei Hektar groß sein und idealerweise bereits über Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser verfügen. „Bisher hat sich aber leider noch nichts ergeben.“ Die Tiere einfach in einem Pensionsstall einzuquartieren, ist auch keine Lösung. „Wir brauchen ja Platz für zehn Pferde. Und es ist auch nicht so einfach, einen Verein wie unseren in einen bestehenden Reitbetrieb zu integrieren.“