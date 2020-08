Vorfall bei Windhagen : Jugendlicher schleudert Stein von A3-Brücke auf Auto

Windhagen Ein Auto ist am Montagabend auf der Autobahn 3 bei Windhagen von einem Stein getroffen worden. Ein etwa 15-Jähriger soll diesen von einer Brücke auf die Fahrbahn geschleudert haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Jugendlicher soll an der A3 kurz hinter der Ausfahrt Bad Honnef/Linz mit einer Steinschleuder ein Auto beschossen haben. Der Fahrer, der am Montagabend aus Richtung Köln kommend in Richtung Frankfurt unterwegs war, hörte plötzlich einen lauten Knall, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Windschutzscheibe fand sich schließlich ein Bruch von etwa 2,5 Zentimetern Breite.