Statt Carl-Loewe-Musiktage : Kammermusik-Konzerte für jeweils 25 Zuhörer in Unkel

Kammermusik-Konzerte für jeweils 25 Zuhörer in Unkel

In den vergangenen Jahren begeisterten die Carl Loewe-Musiktage ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Foto: Frank Homann

Unkel Wegen Corona mussten die Carl-Loewe-Musiktage in diesem Jahr abgesagt werden. Als Ersatzveranstaltung haben die Organisatoren für jeweils 25 Zuhörer an vier Terminen Kammermusik-Konzerte auf die Beine gestellt. Es gibt noch Karten.

Mit den Carl-Loewe-Musiktagen geht es in der Kulturstadt Unkel trotz der Corona-Krise nun doch weiter und das, wenn auch mit „Verspätung“ und in abgespeckter Form. Aber auch ausgesprochen kurzweilig, virtuos und romantisch –, das jedenfalls versprechen die Organisatoren, Felicitas und Clemens von Weichs, der neue Vorsitzende des Geschichtsvereins, Meinolf Gerstkamp, sowie der musikalische Leiter der beliebten Traditionsveranstaltung, Marc Unkel.

Zusammen mit seiner Frau, der Solo-Oboistin Joanne Walter-Unkel und der schwedischen Opernsängerin Victoria Granlund-Kaftan nimmt der Pianist am Freitag und Samstag, 28. und 29. August, jeweils ab 18 und 20 Uhr die Zuhörer im Palmenhaus mit auf eine einstündige musikalische Reise in den Norden von Europa. Einlass haben indes an allen vier Terminen nur jeweils 25 Personen.