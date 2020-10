Zugvögel fliegen in den Süden : Kraniche im Zoo Neuwied antworten ihren Artgenossen

Neuwied Die Kraniche im Zoo Neuwied antworten derzeit ihren in den Süden ziehenden Artgenossen. Dabei sind die im Zoo ansässigen Vögel gar keine Zugvögel.

Im Oktober ziehen einige der in Deutschland beheimateten Vogelarten in Richtung Süden in ihre Winterquartiere. Auffällig sind dabei vor allem die Graukraniche, die in großen Schwärmen in V-förmiger Formation und mit charakteristischen Rufen davon fliegen.