Quarantäne für Kontaktpersonen : Schüler in Linz positiv auf das Coronavirus getestet

Kreis Neuwied An der Robert-Koch-Schule im Kreis Neuwied hat sich ein Schüler mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die direkten Kontaktpersonen des Schülers müssen sich nun in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Im Kreis Neuwied ist am Mittwoch ein Schüler der Robert-Koch-Schule, Integrative Realschule plus sowie Fachoberschule für Gesundheit und Wirtschaft/Verwaltung, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Technische Einsatzleitung des Kreises am Abend mitteilte, müssen alle ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 für mindestens 14 Tage in Quarantäne. Im vorliegenden Fall werde zudem die gesamte Klasse des betroffenen Schülers sowie alle Lehrer und weitere Schüler mit Kontakt getestet. Das Gesundheitsamt des Kreises ermittele zudem mögliche weitere Kontakte des Jungen, so Tim Wessel, Sprecher der Technischen Einsatzleitung. Die betroffenen Schüler und Lehrer werden am Donnerstag in der Corona-Ambulanz in Vettelschoß getestet. Das Ergebnis wird am Freitag erwartet. Ein zweiter Test erfolgt dann fünf bis sieben Tage später.