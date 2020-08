Umbau mit Einbahnstraße : Siebengebirgsstraße in Unkel wird komplett umgestaltet

Siebengebirgsstraße in Unkel wird komplett umgestaltet

Nicht nur saniert, sondern komplett umgestaltet wird die Siebengebirgsstraße in Unkel. Foto: Frank Homann

Unkel Eine sechs Meter breite Fahrbahn mit zwei Fahrrad-Schutzstreifen, dazu eine Einbahnstraßen-Regelung. Die Siebengebirgsstraße wird nicht nur saniert, sondern auch ausgebaut. Kosten: 1,77 Millionen Euro.

Sanierung und Umbau der Siebengebirgsstraße sind einen Schritt weiter. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Unkeler Stadtrat einstimmig, den Teilabschnitt von der Bahnhofstraße bis zur Franz-Hermann-Kemp-Straße als Einbahnstraße mit einer sogenannten „Insellösung“ weiterplanen zu lassen. Den Grundsatzbeschluss, die Siebengebirgsstraße zwischen den beiden Bahnunterführungen im Zuge der Sanierung neu zu gestalten, war schon im Dezember gefallen.

Teil des Programms „Aktive Stadt“

Kosten wird dieses „Schlüsselprojekt“ des Förderprogramms „Aktive Stadt – Lebendiges Zentrum Unkel“ rund 1,77 Millionen Euro. Die Mehrheit (14 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen) votierte zudem dafür, die Fahrbahn zwischen Franz-Hermann-Kemp-Straße und Im Pösten für rund 520 000 Euro sechs Meter breit auszubauen, inklusive zwei 1,25 Meter breiten Fahrrad-Schutzstreifen und einem 1,5 Meter breiten Gehweg an der Westseite.

Vor diesem Beschluss hatte es eine Diskussion über verschiedene Varianten gegeben. So stellte Volker Schmidt-Briel von der Verbandsgemeinde-Verwaltung den Vorschlag des Ingenieurbüros für einen drei Meter breiten Rad-/Gehweg in diesem nördlichen Teil der Straße vor.

CDU für die billige Lösung

Nachteil: Die Straße müsste so weit Richtung Bahntrasse verschoben werden, dass die großen Bäume im Osten der Allee gefällt werden müssten. Dies würde seine Fraktion für den größtmöglichen Schutz für Radfahrer in Kauf nehmen, sagte Daniel Schmitz von der FWG. Und es war noch eine kostengünstige „kleine Lösung“ in der Diskussion: Den Fahrbahnbelag nur drei bis vier Zentimeter abzufräsen und zu erneuern.