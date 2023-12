Awo-Beratung in Bad Neuenahr-Ahrweiler Kummerkasten im Quartier

Der südlich der Ahr gelegene Stadtteil von Bad Neuenahr hat nun auch einen offiziellen Treff für Bürger und Hilfesuchende bekommen: Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Bezirksverband Rheinland hat an der Ecke Mittelstraße/Beethovenstraße im Herzen des Kurviertels, Büroräume bezogen, die als Anlaufstelle nicht nur für Beratungen und Hilfeersuchen genutzt werden können, sondern vielmehr auch für gesellige Zwecke zur Verfügung stehen: Ob kleine Ausstellung oder Skatturnier – die „Ansprech-Bar“ der Awo soll im weiten Quartier rund um die ehemaligen Ahr-Thermen Treffpunkt und Ankerplatz sein. Zwei Sozialarbeiterinnen stehen dort mit Rat und Tat zur Seite. Und das nicht nur für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen. „Dennoch spielt nach wie vor die Hochwasserhilfe in den täglichen Beratungen und Treffs eine große Rolle“, so Awo-Sozialarbeiterin Annabell Götz.