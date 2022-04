Allein für Schäden am Hausrat : Land zahlt 100 Millionen Euro an Flutopfer

Land zahlt 100 Millionen Euro an Flutopfer

Allein für Schäden am Hausrat

Der Ort Rech an der Mittelahr ist von der Flut besonders betroffen. Bürgermeister Dominik Gieler kritisierte in der Vergangenheit, das Anträge auf Hilfen nicht schnell genug bearbeitet würden. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz/Ahrtal Das Land Rheinland-Pfalz hat 100 Millionen Euro für Schäden am Hausrat von Flutopfern ausgezahlt. Etwa 8000 Haushalte haben laut Staatskanzlei diese „erste wichtige“ Unterstützung erhalten.

Rund sechs Monate nach dem Start des Antragsverfahrens zur Wiederaufbauhilfe nach der Flutkatastrophe sind 100 Millionen Euro allein für Schäden am Hausrat bewilligt worden. Das teilt die rheinland-pfälzische Staatskanzlei mit. Rund 8000 Haushalte haben demnach diese „erste wichtige“ finanzielle Unterstützung erhalten. „Nach der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal haben wir als Landesregierung das Versprechen gegeben, den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude und Infrastruktur mit Hochdruck voranzubringen. Es war und ist deshalb unsere oberste Priorität, dass die Betroffenen unbürokratisch und dabei sicher die dringend notwendige finanzielle Hilfe bekommen. Hausratanträge werden weitgehend automatisiert bearbeitet, ohne dass weitere Dokumente vorgelegt werden müssen. Die Betroffenen erhalten so wenige Tage nach der Antragsstellung bereits eine Bewilligung und das Geld“, wird Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) zitiert.

Investitions- und Strukturbank für Auszahlung zuständig

An der Bearbeitung von Anträgen auf Hilfen von der ISB gab es in der Vergangenheit auch Kritik, etwa von Rechs Rathauschef Dominik Gieler (CDU), der als Einzelbewerber für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenahr kandidiert. Ihm zufolge handelt es sich zumindest zum Teil um einen schleppenden Prozess.

Für Schäden am Hausrat wird laut Mitteilung der Staatskanzlei in der Regel eine Pauschale gewährt, die sich an den im Haushalt zum Schadensereignis gemeldeten Personen und dem Anteil des Hausrates, der betroffen ist, bemesse. Ein Ein-Personen-Haushalt erhalte 13 000 Euro, Mehrpersonenhalte erhielten eine gestaffelt höhere Pauschale.