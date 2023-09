Chats entschlüsselt Europol-Ermittlung bringt Bornheimer Dealer vor Gericht

Er soll nach den Ermittlungen der Polizei am 30. April 2020 gewinnbringend 40 Kilogramm Marihuana an einen unbekannten Abnehmer verkauft und die Ware am 1. Mai bei ihm abgeliefert haben. Am 10. Juni des gleichen Jahres soll er mit einem Komplizen, gegen den noch ermittelt wird, 281,8 Kilogramm Marihuana aus Spanien importiert haben. Die Ware wurde am Großmarkt in Barcelona in einen Obst- und Gemüsetransporter gepackt und über Frankreich nach Deutschland gebracht. Der Fahrer verspätete sich, und „Crazydancer“ wurde nervös, doch dann meldete sich der Trucker, er sei in eine Kontrolle geraten, aber alles sei gut gegangen. Der Mann bekam am Ende 800 Euro extra auf die Hand.