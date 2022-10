Bonner Landgericht : 37-Jähriger nötigt Opfer mit Schraubenzieher zur Shoppingtour

Bonn/Siegburg Wegen räuberischer Erpressung muss sich seit Freitag ein 37-jähriger Siegburger vor dem Bonner Landgericht verantworten.

„Er durfte mal raus“, sagte die 32-jährige langjährige Lebensgefährtin des Angeklagten dem Gericht im Zeugenstand. Ein 37-jähriger Sieburger steht seit Freitagmorgen vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht, und das, was der zweifache Familienvater während der beiden Tage „Ausgang“ möglicherweise angestellt hat, muss nun das Gericht klären. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage jedenfalls davon aus, dass er nach durchzechter Nacht einen seiner Feierkumpane mit einem Schraubenzieher bedroht und dazu genötigt haben soll, mit der Kreditkarte eines weiteren Partygasts Zigaretten im Wert von insgesamt 276,95 an zwei Tankstellen in Troisdorf und Siegburg zu bezahlen. Opfer und Täter sollen in dem Wagen des Angeklagten unterwegs gewesen sein. Räuberische Erpressung in fünf Fällen lautet der Tatvorwurf, in drei Fällen blieb es beim Versuch.