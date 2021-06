Interview Johannes Brünker : „Abschuss als letztes Mittel“

Rhein-Sieg-Kreis Wird der Wolf in der Region zum Problem für die Landwirte? Johannes Brünker, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Rhein-Sieg, verrät, wie er die Tiere seiner Kollegen schützen will.

Haben Sie persönlich Angst vorm „bösen Wolf“?

Johannes Brünker: Nein. Persönlich habe ich keine Angst vor wild lebenden Wölfen. Aus dem Märchenalter bin ich schon lange raus. Die Figuren in den Märchen stehen ja symbolisch für menschliche Eigenschaften. Und da verkörpert der Wolf meist das Böse.

Zur Person Johannes Brünker, 58 Jahre, Staatlich geprüfter Landwirt, bewirtschaftet in Swisttal-Hohn in Gesellschaft mit seinem ältesten Sohn Matthias und der Familie einen Ackerbaubetrieb mit Pensionspferdehaltung. Er ist seit Februar 2020 Kreisbauernvorsitzender der Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg e. V. mit etwa 1500 Mitgliedern.

Vor etwa 150 Jahren wurde im Kottenforst der letzte Wolf geschossen.

Brünker: Der Wolf war ja in früheren Jahrhunderten ein direkter Nahrungskonkurrent des Menschen. Es gab viele kleine Bauern mit ein paar Haustieren. Wenn da ein Wolf die Tiere riss, war der Bauer schnell in seiner Existenz bedroht. So hat man den Wolf ausgerottet. Die Situation heute ist aber eine ganz andere. Es gibt viel weniger, dafür aber große landwirtschaftliche Betriebe.

Worin liegt dann das Problem?

Brünker: Wenn Wölfe sich hier etablieren, würden sie vielleicht die Scheu vor dem Menschen verlieren und Weidetiere angreifen. Er darf sich nicht an Haustiere als Hauptnahrung gewöhnen. Der Wolf muss mit dem menschlichen Geruch, den er auch an Nutzweiden wahrnimmt, einen unangenehmen Reflex verbinden. Etwa durch Elektrozäune. Wenn ihm nie etwas passiert, wird er immer den leichtesten Weg suchen, um an seine Nahrung zu kommen. Da ist er dem Menschen ähnlich. Wir wählen ja auch nicht den schwersten Weg, um Erfolg zu haben.

Im Februar war die Aufregung groß, als ein Wolf auf einer Weide bei Swisttal-Dünstekoven fünf Schafe riss. In den Tagen davor und danach hat wohl der selbe Wolf Schafe bei Remagen und bei Marienthal an der Ahr getötet. Seitdem ist nichts mehr vorgefallen. Der Wolf war wohl auf der Durchreise. Wie beurteilen Sie die Lage vier Monate später?

Brünker: Wir müssen dem Thema einen realistischen Rahmen geben. Ein Vorfall ist sicherlich nicht Anlass dafür, eine Katastrophe herbeizureden. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und mit allen beteiligten Gruppen überlegen, wie man mit dem Thema umgeht. Die Fronten zwischen uns Bauern und den Wolfsschützern sollten sich nicht noch weiter verhärten. Je nach Jahreszeit ist immer wieder mit Vorfällen durchziehender Wölfe zu rechnen. Wenn aber nur alle paar Jahre hier mal ein Wolf auftaucht, wird man damit leben können.

Waren die Sorgen Ihrer Kollegen übertrieben?

Brünker: Die Lage hat sich beruhigt. Aber die unterschwellige Sorge, dass wieder etwas passieren könnte, besteht natürlich. Das ist ja nicht auszuschließen. Wir sehen keinen Fortschritt, kein politisches Konzept, wie wir mit steigenden Wolfszahlen umgehen sollen.

Wie bewerten die Schäfer in der Region die Lage?

Brünker: Da Schafe die wehrlosesten Opfer des Wolfes sind, machen sich die Schafhalter besonders große Sorgen. Gerade Wanderschäfer können in der Nacht ihren Tieren nicht ausreichend Schutz bieten, da durch den ständigen Ortswechsel keine wolfssicheren Zäune aufgebaut werden können. Hier könnte eine ortsnahe Unterbringung der Schafe in der Nacht einen gewissen Mindestschutz bieten, sofern es durch Maßnahmen gelingt, beim Wolf die natürliche Scheu zu erhalten, sich den Siedlungsräumen der Menschen zu nähern.

Sie halten ja Pferde auf der Weide. Haben Sie seit dem Auftauchen des Wolfes nur einen Kilometer von Ihrem Hof entfernt den Schutz Ihrer Tiere erhöht?

Brünker: In meinem Betrieb sind die Pferde in der Regel tagsüber auf der Weide und nachts, wenn Wölfe in dicht besiedelten Gebieten unterwegs sein könnten, im Stall. Ein Wolf würde wohl auch keine Großpferde angreifen, die wehren sich nämlich und treten aus. Er würde sich eher an Kleinpferde, Fohlen oder Kälber heranwagen.

Ist eine Koexistenz von Wölfen und Landwirten in der Bonner Region denkbar?

Brünker: Eine solche Koexistenz in der Region ist nur denkbar, wenn es möglich gemacht wird, dass auf Wolfsvorfälle flexibel reagiert werden kann. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden können, dass der Wolf die natürliche Scheu, sich Menschen oder Nutz- und Haustieren zu nähern, nicht verliert. Ich glaube aber nicht, dass sich ein Rudel hier dauerhaft niederlässt. Der Bonner Raum ist zu dicht besiedelt. Auch im Kottenforst sind zu viele Leute unterwegs. Ich rechne eher mit nächtlichen Streifzügen einzelner Wölfe aus der Eifel.

Wie können Landwirte ihre Tiere schützen? Es sind ja nicht nur Schafhalter betroffen.

Brünker: Die Weidezäune sollten zumindest stabilisiert werden. Auch wehrhaftere Tiere wie Rinder oder Pferde sind indirekt durch ihr Fluchtverhalten gefährdet. Es könnten im Falle eines Ausbruchs der Tiere von der Weide große Gefahren für den Verkehr entstehen. Großpferde könnten in Panik etwa auf die B56 oder die A61 laufen und dort Unfälle verursachen. Deshalb sollten Weiden ausbruchssicher sein. Der Schutz unserer Nutz- und Haustiere vor Angriffen und grausamen Verletzungen durch Wölfe ist für uns Tierhalter gelebter Tierschutz.

Sind höhere Zäune die Lösung?

Brünker: Solche Maßnahmen kosten sehr viel Geld und werden nur in anerkannten Wolfsgebieten gefördert. In unserem dicht besiedelten Raum stellt sich weiterhin die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ein auf Dauer wolfssicherer Zaun verhindert die Bewegungsfreiheit anderer in unserer Natur lebender Tiere, für die vor allem Wiesen und Weiden ein wichtiger Lebens- und Rückzugsraum darstellen.

Und die Anschaffung von ausgebildeten Herdenhunden?

Brünker: Der Kauf und der Unterhalt von Herdenschutzhunden sind ebenfalls sehr aufwändig und teuer. Diese Maßnahme ist erst für den Einsatz in größeren Herden sinnvoll. Man darf auch nicht unterschätzen, dass Herdenschutzhunde ihren Auftrag, die Herde zu schützen, sehr ernst nehmen. Sie können auch Menschen, die sich unbedarft der Herde nähern, gefährlich werden. Wenn die Gesellschaft die Rückkehr des Wolfes will, muss sie auch den Aufwand für den Schutz der Nutztiere bezahlen und für durch den Wolf verursachte Schäden aufkommen.

Was sollte die Politik tun, um den Landwirten zu helfen?

Brünker: Wenn eine flächendeckende Ansiedlung des Wolfes tatsächlich eine breite Zustimmung der Gesellschaft hat, ist die Politik in der Pflicht, die gesetzlichen Grundlagen für eine flexible Wolfsbestandskontrolle zu schaffen. Dazu gehört auch, dass die Allgemeinheit großzügig und ohne bürokratische Hürden geschädigte Tierhalter und andere mittelbar Betroffene entschädigt und unterstützt.

Was können Sie persönlich tun?

Brünker: Wir kommen nicht umhin, bei denjenigen, die bisher ohne Wenn und Aber eine flächendeckende ungestörte Wiederansiedlung des Wolfes unterstützen, Lösungen einzufordern, die es ermöglichen, in bestimmten Situationen einzugreifen. Ich werde zu diesem Thema demnächst mit unseren Politikern auf Bundes- und Landesebene sprechen.

„Einzugreifen“ heißt ja wohl, Wölfe unter bestimmten Bedingungen abzuschießen. Wie realistisch ist diese Forderung angesichts der Tatsache, dass der Wolf nach EU-Recht streng geschützt ist?

Brünker: Dass eine Art streng geschützt ist, bedeutet nicht, dass man nicht Schwellen definieren kann, bei denen ein regulierender Eingriff erfolgt. Der Abschuss kann nur ein letztes Mittel sein, wenn ein Wolf sein Nahrungsbedarf zu einem hohen Anteil mit Nutztieren deckt, oder die besondere Fähigkeit, besonders hohe Zäune zu überwinden, an seine Nachkommen und andere Rudelmitglieder weitergibt. Zunächst müssen mildere Mittel wie die Vergrämung von Tieren, die sich Nutz- und Haustierbeständen nähern, Vorrang haben. In vielen Ländern, in denen sich der Wolf wieder angesiedelt hat, gibt es beispielhafte Lösungen.

Diese Forderung wird bei Naturschützern heftigen Protest hervorrufen. Rechnen Sie mit starkem Gegenwind?

