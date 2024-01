Beruflich beim Zoll tätig Bewährungsstrafe für Reichsbürgerin aus Lohmar

Für das Gericht, den Vertreter der Staatsanwaltschaft und auch den Verteidiger war es keine große Überraschung, dass eine Angeklagte aus Lohmar nicht zur Verhandlung vor Gericht erschien. Denn sie gehört der Reichsbürgerszene an, die den deutschen Staat und die deutsche Gesetzgebung nicht anerkennt. In Abwesenheit wurde die Frau per Strafbefehl zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung und einer Zahlung von 1200 Euro an die Staatskasse verurteilt.