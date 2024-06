Dat is Rheinisch Luhr do dä Lieveling

Bei der Betrachtung der Sprache zeigen sich immer wieder lokale Besonderheiten, die einen staunen lassen. Das gilt natürlich besonders für die Mundart. Und so kann man vor allem in der Bundesstadt Bonn leicht Zeuge werden, dass jemand sinngemäß fragt: Was heißt eigentlich „Luhr do dä Lieveling“? Denn im alten Bonn gibt es eine wichtige Straße, die den Namen „Lievelingsweg“ trägt.