Junggesellenvereine in Wachtberg Die geheime Tradition der Maiversteigerung

An Schlaf können die Junggesellen in der Nacht vor dem 1. Mai nicht denken: Maibäume müssen am Haus der Liebsten und auf dem Dorfplatz aufgestellt, Herzen bemalt und bunte Bänder geschnitten werden. Damit alles wie am Schnürchen läuft, haben die Junggesellenvereine in Fritzdorf und Villip schon vor Wochen damit begonnen, die Maifesttage vorzubereiten. Allerdings heißt es in diesem Jahr auch: „Mädels aufgepasst“. Denn in einem Schaltjahr wie diesem stellen die Frauen ebenfalls eine Birke ans Haus ihres Herzallerliebsten.