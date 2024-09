Prozess im Landgericht Mann küsst 16-Jährige bei Karnevalsfeier und fasst ihr an die Brust

„Am ganz unteren Unrechtsrahmen“, verortete selbst der Vertreter der Staatsanwaltschaft die sexuelle Belästigung, derentwegen sich ein 30-jähriger Kölner am Dienstag bereits zum zweiten Mal vor Gericht verantworten musste: Laut Anklage und gemäß einem Urteil des Amtsgerichts Euskirchen vom 8. November vergangenen Jahres soll der Mann am 6. Februar 2023 eine 16-Jährige auf einer Karnevalsfeier gegen ihren Willen geküsst und an der Brust berührt haben.