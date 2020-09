Kommunalwahlen in Hennef : Mario Dahm zwingt Klaus Pipke in eine Stichwahl

Hennef Der Amtsinhaber schafft es nicht im ersten Wahlgang. CDU und Unabhängige verlieren Stimmen, Grüne legen zu.

Das bestätigte sich am späten Abend, als sämtliche 53 Wahlbezirke ausgezählt waren. Pipke erhielt 45,68 Prozent, sein sozialdemokratischer Herausforderer Mario Dahm respektable 37,19 Prozent und der grüne Bürgermeisterkandidat Matthias Ecke 17,13 Prozent der Stimmen. Dahm, der zudem ein Direktmandat errang, hatte in drei Wahlbezirken die Nase vorn. In seinem Wahlkreis Edgoven/Westerhausen erhielt er sogar 52,08 Prozent der Stimmen. Pipke musste sich dort mit 35,88 Prozent zufriedengeben. Auch in Geistingen sowie Happerschoß/Heisterschoss konnte sich Dahm gegenüber Pipke durchsetzen, wenn auch nur jeweils ganz knapp. Der Amtsinhaber errang dafür mit 50,72 Prozent in Eichholz-Dahlhausen/Eulenberg sein bestes Wahlbezirk-Ergebnis.

Neue Mehrheitsverhältnisse im Hennefer Stadtrat

„Mit Stichwahlen muss man rechnen, so ist das nun mal“, war Pipkes knapper Kommentar auf das sich abzeichnende Wahlergebnis. „Die Wahl passt zum allgemeinen Trend. Die CDU hat viele Stimmen an die Grünen verloren“, fügte der Christdemokrat hinzu. Sein sozialdemokratischer Herausforderer zeigte sich ob seines guten Ergebnisses begeistert. „Es ist in Hennef noch nie einem sozialdemokratischen Herausforderer gelungen, einen Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen“ sagte Dahm. „Das Interesse an etwas Neuem war bei den Hennefern scheinbar vorhanden. Zudem haben wir mit einem hochmotivierten Team einen tollen Wahlkampf bestritten. In zwei Wochen bei der Stichwahl kann alles passieren“, sagte Dahm. Auch Ecke freute sich über sein gutes Ergebnis. „Das ist wirklich ein Erfolg.“