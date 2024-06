Aus Alt mach Neu Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr wird bald abgerissen

Die Tage der historischen Bauten der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr am Stammsitz in Mayschoß sind gezählt. Das Abrissunternehmen ist angerückt, richtet die Baustelle ein, zum Wochenende oder Anfang der nächsten Woche rollen die Abrissbagger vor, der Countdown läuft. Danach ist Geduld angesagt. Mit Fertigstellung des Neuen rechnet Alina Sonntag, Assistentin der Geschäftsführung, für Ende 2027. „Optimistisch gesehen“, wie sie sagt. Eigentlich war der Abriss schon für November 2023 vorgesehen, was sich laut Sonntag aufgrund ausstehender Genehmigungen verzögert hatte. Anfang 2026 sollte der Neubau nach den ursprünglichen Plänen stehen.