Verkehrsprojekt in der Region : Mehr Optionen für die Rheinspange

Region Brücke oder Tunnel: Der Landesbetrieb Straßenbau untersucht noch mehr Optionen für Rheinspange. Die Bornheimer Politik ist in der Sache gespalten.

Die nun neu in die Untersuchung einfließenden Varianten beziehungsweise Abschnitte davon wurden nach Angaben des Landesbetriebs bereits in der Grobvariantenuntersuchung betrachtet, sodass die benötigten Daten und Linienverläufe vorliegen. Damit werden in den nächsten Monaten zwölf Varianten mit verschiedenen Linienführungen und Anknüpfungspunkten an die A 59 und A 555 vertiefend untersucht, sowohl als Brück als auch als Tunnel.

Die Bornheimer Politik ist in der Sache uneins. So hat sich die FDP am Freitag per Pressemitteilung einerseits klar für die Rheinspange ausgesprochen, andererseits dafür ebenso klar den Anschluss an die Kerkrader Straße in Godorf auserkoren. „Schon jetzt ist Bornheim extrem vom Durchgangsverkehr zwischen der A 61 und A 555 belastet.