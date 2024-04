Naturnahe Gärten Was es braucht, damit sich Insekten im heimischen Garten wohlfühlen

„Überall in der Nordeifel legen Menschen blühende Bienen- und Insektenweiden an. Wild- und Honigbienen finden hier im Sommer reichlich Nahrung.“ So beschreibt die Regionalgruppe „Blühende Nordeifel“ ihre Vision von einer lebenswerten und blühenden Landschaft. Und diese Vision ist auch notwendig, um dem dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt etwas entgegenzusetzen. Zwischen Euskirchen und Mayen hat deshalb eine Handvoll Bürger die Regionalgruppe „Blühende Nordeifel“ des bundesweiten Netzwerks „Blühende Landschaft“ gegründet.