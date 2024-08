Dat is Rheinisch! Mer kann net alles han!

Aber auch auf das Alltagswissen des erfahrenen weltläufigen Menschen, der den Satz vielleicht in diesem Sinne versteht: Die Welt ist voller schöner Dinge, die den Betrachter reizen könnten, sie zu tun oder zu besitzen, aber bedenke, dass Deine finanziellen und zeitlichen Ressourcen begrenzt sind. Du musst Dich entscheiden, was Dir am Wichtigsten ist, und was für Dich die größte Bedeutung hat, denn – hier würde der Satz dann eingefügt – man kann nicht alles haben.