Interkulturuelle Woche Mit Fantasie neue Räume schaffen

Sich kennenlernen, einander begegnen: aber wo? Die hoffentlich richtigen und neue Orte will da wieder Interkulturelle Woche (IKW) schaffen. So bleibt es auch beim bekannten Motto „#Neue Räume“, wie es das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises mitteilt. Die Veranstaltungen laufen von 22. bis 29. September. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 15. Juli möglich. So hoffen die Organisatorinnen Tatjana Švenda Škoda und Vera Sperling, auch diesmal wieder Dutzende Veranstaltungen auf die Beine zu stellen – auch in Wachtberg.