Der Kreistag des Ahr-Kreises hat es beschlossen Mitarbeiter im Kreishaus bekommen Flutzulage

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Ahrweiler bekommen nun auch eine Flutzulage gezahlt. Zweieinhalb Jahre nach dem bitteren Flutereignis, das für zusätzliche Belastungen und Erschwernisse an den Arbeitsplätzen gesorgt hatte, beschloss nun der Kreistag, jedem Mitarbeiter eine Flutzulage in Höhe von zehn Prozent der Stufe 2 seiner derzeitigen Entgeltgruppe (in Abhängigkeit des jeweiligen Beschäftigungsumfangs) rückwirkend ab Januar 2023 und zunächst befristet bis Dezember des nächsten Jahres zu gewähren. Für den Kreis der Beamten erteilt der Kreistag seine Zustimmung, die Auszahlung einer Flutzulage im Rahmen des Landesbesoldungsgesetzes vorzunehmen.