Mögliche Gartenschau im Ahrtal : Planungen sollen frühestens 2026 konkreter werden

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Kommunen im flutgeschädigten Ahrtal wollen 2030 gemeinsam die Landesgartenschau ausrichten. Bis die Planungen dafür konkreter werden, wird es allerdings noch mehrere Jahre dauern.

Das Interesse an der Ausrichtung einer Landesgartenschau (Laga) im Ahrtal im Jahr 2030 sei bei der Landesregierung platziert, teilte Guido Orthen (CDU), Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem städtischen Haupt- und Finanzausschuss mit. Dass man derzeit allerdings angesichts der Flutfolgen anderes zu tun hat, als sich über eine solche Veranstaltung Gedanken zu machen, machte Orthen auch klar: „Eine Laga darf keine zusätzliche Belastung in unserer aktuellen Situation sein.“ Eine mögliche Zeitachse für eine sicherlich etwas andere Gartenschau und ihre Vorbereitung sieht der Bürgermeister in ferner Zukunft. Aktuell habe man sich mit den Nachbarn an der Ahr beraten und beschlossen, sich zwei Mal im Jahr zu treffen, um bestimmte Dinge vorzudenken. Mehr erst einmal nicht. Erst ab den Jahren 2026 oder 2027 sollten die Planungen konkreter werden.