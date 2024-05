GA-Podcast Rheinisch Mundartforscher sagt: Sprache verändert sich ständig

Eins ist klar: Die Sprache ist in stetigem Wandel. Und das gilt auch für das Rheinische. Ob man es nun Bönnsch, Kölsch, Rheinisch, Mundart, Dialekt, Regiolekt oder Platt nennt, es ist in irgendeiner Variante immer die Alltagssprache gemeint, die in früheren Zeiten in der Region um Bonn herum gesprochen wurde. Inzwischen dominieren allerdings das Hochdeutsche und zunehmend auch das Englische die Geschäftssprache des modernen Alltags.