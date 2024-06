Dat is Rheinisch! Nä, wat bess do am strunze!

Nun gibt es aber doch immer wieder Zeitgenossen, die diese goldene Regel nicht beherzigen. Und dann kommt gelegentlich der rheinische Konversationssatz ins Spiel: „Nä, wat bess do am strunze!“ Das bedeutet auf Hochdeutsch in etwa: Nein, was prahlst Du wieder! Da wird also jemand beim Angeben erwischt.