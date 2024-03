Endlich zehn Minuten in Ruhe verschnaufen Neue Bank in Niederbachem ist für Senioren ein Segen

Eine Bank auf halber Strecke der langgezogenen Austraße, um fünf bis zehn Minuten auszuruhen, wäre schön, fand Fuß, und wandte sich vor rund einem halben Jahr an den Vorsitzenden des Niederbachemer Ortsausschusses, Leo Kreuz (CDU). Auch weil sie sagt: „Viele andere Senioren im alten Ortskern sind in einer ähnlichen Situation wie ich.“ Da in der Tat eine weitere Niederbachemerin eine ähnliche Bitte an ihn herangetragen hatte, bat der CDU-Politiker die Gemeinde um Unterstützung. Laut Kreuz stieß er mit dem Vorstoß bei Wachtbergs Beigeordnetem Sven Christian auf offene Ohren. Christian setzte zeitnah den Bauhof in Bewegung, der auch gleich die neue Bank mitbrachte.