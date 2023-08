280 Quadratmeter zum Feiern Diesen Geburtstagswunsch erfüllte sich Bornheim-Dersdorf zur 880-Jahr-Feier

Denn beim Weinfest am Samstag war es dort mit 400 Besuchern rappelvoll. Und auch am Sonntag herrschte zur offiziellen Einsegnung durch Pfarrer Silvio Eck auf dem neuen Platz reger Betrieb. Bühne, Bistrotische, ein Zelt - die neue Örtlichkeit bietet mit 280 Quadratmeter genügend Platz, um vieles unterzubringen. Auf den hatten die Dersdorfer in den vergangenen vier Jahren verzichten müssen. Bis dahin fanden die Dorffeste noch auf dem Schulhof der alten Volkschule statt, mit dem Bau der dreigruppigen Kindertageseinrichtung 2019 war es damit allerdings vorbei.