Niederbachemer Wehr begeht Jubiläum Mit dieser Chronik werden 90 Jahre Feuerwehr lebendig

Dank ihrer aufwendigen Recherchen, die Anfang des Jahres im Vorgriff auf das 90-jährige Jubiläum begonnen hatten, spiegelt sich in der Chronik auch die über Jahrzehnte veränderte Struktur der Wachtberger Feuerwehr wieder. Denn einige Löschgruppen wie die in Oberbachem, die mit ihrer Gründung 1925 zu den traditionsreichsten in der Wachtberger Wehr überhaupt gehört hatten, wurden 1972 per Ratsbeschluss aufgelöst. Oder benachbarten Löschgruppen zugeschlagen, so Schlieber. Dazu gehörten auch die Löschgruppen Holzem, Werthhoven und Gimmersdorf. Der Vollständigkeit halber sei vermerkt: Wie in der Chronik nachzulesen, waren die 1908 in Fritzdorf, Arzdorf und Adendorf gegründeten Löschgruppen die Ersten auf dem heutigen Gemeindegebiet.