Kooperation mit TuS Oberpleis: Oberpleiser Grundschule beeindruckt Landesschulministerin mit OGS-Angebot

Ministerin Feller würdigte in dem Zusammenhang das Ehrenamt als „Kit der Gesellschaft“. Offenbar seien beim TuS Oberpleis und in der Grundschule Am Sonnenhügel auch zahlreiche Ehrenamtler aktiv, um die Umsetzung der Kooperation voranzutreiben. Insgesamt zeigte sich Bildungsministerin Feller von der gelungenen Symbiose von Schul- und Sportträger beeindruckt. Seitens des Landes würde weiter mit Nachdruck an den erforderlichen Rahmenbedingungen gearbeitet, versprach Feller.