Session in Wachtberg Ohne Dorfsaal gibt es in Gimmersdorf wenig Karneval

Die Baumaßnahmen am Dorfsaal in Gimmersdorf haben sich verzögert. Schon im vergangenen November konnte daher der Sessions-Auftakt der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold Gimmersdorf (GGG) nicht wie gewohnt stattfinden. Auch auf die beliebte Prunksitzung, die normalerweise jetzt im Januar stattfinden sollte sowie auf den Kinderkarneval im Februar muss der Verein in dieser Session verzichten. Unplanmäßige Verzögerungen bei den Arbeiten und Lieferungen führen dazu, dass der Dorfsaal in Gimmersdorf vermutlich erst im Februar fertiggestellt werden kann.