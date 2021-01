Kostümwettbewerb zu Karneval : Prämien für die schönsten Kostüme bei Online-Karnevalssitzung des GA

Kostümwettbewerb

Für die Teilnahme am Kostümwettbewerb muss ein Erziehungsberechtigter bis spätestens Sonntag, 31. Januar, per E-Mail an kamelle@kamelle.de ein Foto des Kindes im Kostüm einsenden. Im Betreff muss stehen: Kostümwettbewerb. In der Mail muss Folgendes vermerkt sein: Vorname, Name, Ort, Mailadresse und Telefonnummer. Einsendung erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Der Veranstalter des Spiels, die General-Anzeiger Bonn GmbH, erhebt die von Ihnen angegebenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung der Aktion gemäß Art. 6 Abs. 1 b) EU-DSGVO. Weitere Infos zu unseren Teilnahmebedingungen unter www.ga-bonn.de/teilnahme. Die Infopflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter www.ga-bonn.de/datenerhebung.