Bilanz der Open-Air-Veranstaltungen Viele Regentage drücken die Stimmung

Open-Air-Veranstalter in der Region haben in diesem Sommerhalbjahr Nerven gelassen. Das Wetter hat vielen Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht, manches Mal führte ein Unwetterwarnung zur kurzfristigen Absage eines großen Events. Zu beklagen ist aber auch ein Überangebot an kleinen und großen Veranstaltungen allüberall. Und dann wären da noch gestiegene Kosten und der Personalmangel. Wie lautet die Bilanz der Konzertmacher in der Region nach einem durchwachsenen Sommer? Der General-Anzeiger hat nachgefragt.