Neuer Standort für Königswinterer Wanderbänke : Orangefarbene Bänke setzen ein Zeichen gegen Gewalt

Königswinter Orangefarbene Bänke stehen jetzt unter anderem an der Haltestelle vor Haus Heisterbach. Die Bänke mit der auffälligen Farbe bergen eine Besonderheit: An ihnen angebracht, sind umfangreiche Kontaktdaten für alle, die Opfer von Gewalt geworden sind.

Die vier orangefarbenen „Wanderbänke“ sind weitergewandert. Zum Internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ im November 2021 waren sie aufgestellt worden – nun laden sie am Busbahnhof und im Mathildenpark in Oberpleis, in der Fußgängerzone der Altstadt und an der Bushaltestelle am Kloster Heisterbach zum Verweilen ein, bevor sie nach zwei Monaten erneut verrückt werden.