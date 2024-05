Investitionen sollen regionale Wirtschaft ankurbeln Per Workshop zur Klimaneutralität

Der Vorsitzende des Bürgervereins Werthhoven Hans-Joachim Duch berichtete, dass die Installation von Photovoltaiktechnik beim Bau des Pössemer Treffs vor rund 25 Jahren am finanziellen Potenzial gescheitert sei. Er konnte sich vorstellen, eine passende Anlage zur klimaneutralen Energieerzeugung durch verschiedene Nutzer mit verschiedenen Nutzungszeiten effizient einzusetzen. Auch in der Landwirtschaft seien Maßnahmen zum Klimaschutz denkbar, fanden etliche Teilnehmer. Die Landwirtschaft stehe der Kommune in dieser Hinsicht zur Seite, stellte Ortslandwirt Michael Hüllen klar. Schaffen könnten das „aber nur Gesellschaft, Kommune und Landwirtschaft gemeinsam“, so Hüllen.