Sakrale Kunst : Leuchtende Farben auf dem Leidensweg Jesu

Der Künstler

Peter Wendland lebt in Ittenbach. Der Sozialpädagoge und Musiker ist vielseitig auf verschiedenen Ebenen unterwegs. In der Musiktherapie etwa fördert Wendland die Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern und Erwachsenen. „Mich interessiert der Mensch in seinem ganzheitlichen Erleben“, beschreibt Wendland den Ansatz. Zudem gibt er Coaching-Seminare, bietet historische Touren und andere Aktionsveranstaltungen.

Seit vielen Jahren widmet er sich einer ganz besonderen künstlerischen Inszenierung, der Lichtinstallation. So bringt er regelmäßig Schloss Burg in Solingen zum Leuchten. „Peter Wendland hat auch die katholische Kirche St. Pankratius in Oberpleis in leuchtende Farben getaucht. Das war fantastisch“, begeistert sich heute noch Gemeindereferentin Judith Effing.