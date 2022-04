Mehr als 2000 Unterschriften : Petition soll Abriss der Nepomukbrücke in Rech verhindern

Eine Petition setzt sich für den Erhalt der von der Flut stark beschädigten Nepomukbrücke in Rech ein. Foto: Martin Gausmann

Rech Eine Petition hat das Ziel, den Abriss der von der Flut zerstörten Nepomukbrücke in Rech zu verhindern. Mehr als 2000 Unterschriften gibt es bereits. Einer Vertreter der Gemeinde kritisiert, dass nicht an die Sicherheit der Menschen werde.



2176 Menschen haben bis Donnerstagnachmittag unterschrieben. Das nächste Ziel sind 2500 Unterschriften. Es geht um eine Online-Petition zum Erhalt der Nepomukbrücke in Rech. Wer das kleine Weindorf mit seinen etwa 550 Einwohnern kennt, weiß, dass die Mehrzahl der Unterschriften nicht aus dem Ort kommen kann. Das gilt auch Gerhard Schreier, der als erster Beigeordneter derzeit den Recher Bürgermeister Dominik Gieler vertritt. „Es sind einige Recher dabei, die Mehrzahl der Petenten kommt aber von überall her“, sagt er.

„Die Nepomukbrücke gehört zu Rech und darf nicht abgerissen werden“, schreibt etwa Gabriele Brüning aus Dortmund. Bernd Gerken aus Leipzig, Professor für Ökologie, hat Kindheitserinnerungen an Rech und die Brücke. In den 1950er Jahren ließen seine Eltern ihn in den Schieferhängen nach Versteinerungen suchen, um sich während dessen „am Wein zu laben“. Ähnliche Erinnerungen dürften viele der Bittsteller haben. Gerken führt die Brücke als „Kulturdenkmal ersten Ranges“ an, schreibt über die „unzähligen Besucher dieser Landschaft“, für die das Baudenkmal mit Erinnerungen verbunden sei. Seiner Meinung nach hätten Statiker und Architekten Möglichkeiten, die Brücke zu retten. Man möge sie stabilisieren, gegebenenfalls ein paar Meter anheben, eine Umflutung bauen, um den Wasserdruck mindestens teilweise abzuleiten“, stellt er sich vor.

Abriss nicht final Bürgermeister: Weitere Prüfung erforderlich Bekanntlich soll die Nepomukbrücke, die seit 1981 als Kulturdenkmal geschützt ist, nach der Zerstörung durch die Juli-Flut zurückgebaut werden. Das hat der Rat der Gemeinde Rech Ende vergangenen Jahres beschlossen. Der totale Abriss der Steinbogenbrücke ist allerdings laut Bürgermeister Dominik Gieler noch nicht definitiv. Seitens der Denkmalbehörde sei eine weitere Prüfung erforderlich. „Die warten wir ab“, sagte Gieler dem General-Anzeiger kürzlich. ne

In anderen Stellungnahmen wird gemutmaßt, dass die Brücke weichen solle, um Bauland zu schaffen. Das könnte auf der Hand liegen. In der Flut wurden 20 Gebäude weggerissen , 13 Familien verloren ihr Zuhause, ein Mensch kam im Ort ums Leben. Schreier bestätigt das und weiß noch mehr. Die Katastrophe hat das alte Weindorf besonders hart getroffen: Von 34 Bauverboten an der gesamten Ahr wurde gut ein Dutzend für Rech ausgesprochen.

Vor der Flut sah alles anders auch. Da war an Bauen auf der „Burgwiese“ gedacht und die Gemeinde hatte bereits einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Aber mittlerweile hält auch Schreier das vorgesehene Baugebiet für mehr oder weniger obsolet. Andererseits weiß er, dass man im „Hinterland“ Möglichkeiten zum Bauen hätte, wenn die Durchflussmenge für das Wasser der Ahr verbessert und die Hochwasserlinie zur Ahr hin verlegen könnte. Dies würde auch der Sicherheit im Dorf dienen. Insgesamt stellt Schreier fest, dass in den Kommentaren zur Petition immer wieder auf den Denkmalschutz des „romantischen“ Bauwerks hingewiesen, aber nicht an die Sicherheit der Menschen gedacht wird. „Es irritiert mich, dass niemand die Menschen im Blick hat, die hier leben.“

Pfeiler „total unterspült“

Wie es um die Brücke steht, haben Untersuchungen nach der Flut ergeben. Wie Schreier ausführt, sind der von der B 267 aus gesehen erste und letzte Pfeiler „total unterspült“. Das Bauwerk stehe nur noch auf dem Mittelpfeiler. „Damit hatten wir nicht gerechnet, es ist ein Wunder, dass die Brücke überhaupt noch steht“, sagt er. Die Standfestigkeit werde von der Denkmalbehörde weiter geprüft.

Dominik Nierada hat die Internet-Petition an den Recher Gemeinderat initiiert. In Rech ist er nicht bekannt. Er argumentiert mit Wein, Touristen, Ausflugsort, Romantik, dem Alter der Brücke, ihrer Standfestigkeit bei einigen früheren Hochwassern. Mit Blick auf die Zukunft des Ortes müsse die Entscheidung des Rates zum Abriss der Brücke revidiert werden. „Die Brücke ist ein Wahrzeichen von Rech, das erhalten werden muss!“, schließt er seinen Aufruf.