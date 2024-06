Überfall auf Rentner Plädoyers im Fall des tödlichen Überfalls in Füssenich

Das Motiv blieb auch nach Abschluss der Beweisaufnahme im Dunkeln und das Wort „Auftragsmord“ fiel nicht ein einziges Mal. Dennoch dürfte so gut wie jeder Prozessbeteiligte an ein derartiges Verbrechen gedacht haben, denn der Angeklagte soll weder der Initiator der Tat gewesen sein, noch verband ihn irgendeine wie auch immer geartete Beziehung mit den Opfern. „Es ging in erster Linie nicht darum, Geld zu finden, sondern die Geschädigten zu töten“, zeigte sich der Anwalt der als Nebenklägerin an dem Prozess beteiligten Rentnerin, Thomas Hänsel, in seinem Plädoyer überzeugt. Auch er forderte lebenslange Haft.