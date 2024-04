Schwerer Unfall in der Eifel Motorradfahrer verunglückt tödlich bei Flucht vor der Polizei

Wie die Polizei mitteilt, habe der Motorradfahrer in der lang gezogenen Rechtskurve auf der Ulmener Straße (Kreisstraße 1) in Richtung Ulmen-Meiserich die Kontrolle über sein Motorrad verloren, sei auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen ein Geländer geprallt. Laut Polizeiangaben flüchtete er zuvor in hohem Tempo vor einer Verkehrskontrolle.