Prozess in Bonn Mann schlägt Freundin aus Eifersucht bis zur Bewusstlosigkeit

Am Ende habe er weinend neben seiner schwerverletzten Partnerin am Boden gesessen und „Oh Gott, was habe ich getan“ geseufzt. Die Frau soll nach seinen Angaben dann zunächst in ein Troisdorfer Krankenhaus gegangen sein. Er habe derweil auf die schlafenden Kinder seiner Partnerin aufgepasst, die von der Auseinandersetzung nichts mitbekommen haben sollen. Nach ihrer Rückkehr habe seine Freundin die Kinderbetreuung geregelt, um sich dann in stationäre Behandlung in die Bonner Uniklinik zu begeben. Mit einem Urteil wird schon in Kürze gerechnet.