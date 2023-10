Vorfall in Hennef Gericht sieht keine Körperverletzung gegen Busfahrer

Sie sollten an einem späten Abend im Juni 2022 in Hennef einen Busfahrer beschimpft haben. Weiter sollten sie ihn an der Zielhaltestelle gegen die Brust gestoßen, mit einem Besen ins Gesicht geschlagen und ihn schließlich gegen den vorderen Eingangsbereich des Busses gestoßen haben, sodass der Fahrer Schmerzen in der linken Brustseite und am rechten Oberschenkel verspürte. Außerdem wurde einem Tatbeteiligten vorgeworfen, einen Einkaufswagen in den Bus geworfen zu haben. Die Frau hatte in den Bus gespuckt und den Fahrer als „Arschloch“ beschimpft, wie sie zugab.