Prozess in Bonn : Baumarkt-Angestellter bestreitet Vergewaltigung einer Praktikantin

Euskirchen Ein Angestellter eines Baumarkts soll in seinem Büro eine Praktikantin vergewaltigt haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe vor dem Bonner Landgericht.

Die Anklage skizziert den Tatverlauf wie folgt: Am 29. September gegen 11.45 Uhr soll der Angeklagte die Praktikantin im Lager des Marktes bedrängt haben. Obwohl die junge Frau deutlich ihre Ablehnung erkennbar gemacht habe, sei der Mann körperlich zudringlich geworden, habe sie am Gesäß berührt und die Frau mit den Worten „Es dauert nur fünf Minuten“ an den Hüften gepackt und in sein Büro getragen. Dort soll es dann zu dem Übergriff gekommen sein, bevor die beiden von Arbeitskollegen gerufen wurden.