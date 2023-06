Prozess um mutmaßliche Drogendealer aus Meckenheim Gericht setzt Haftbefehl gegen 36-Jährigen aus

In dem Prozess stand zunächst der Vorwurf im Raum, die drei Personen hätten den Drogenhandel in Meckenheim bandenmäßig organisieren wollen. Der 36-Jährige soll dazu versucht haben, ausgerechnet mit einem V-Mann der Polizei ins Geschäft zu kommen. Im Laufe des Verfahrens kristallisierte sich dann heraus, dass zumindest der Vorwurf, eine Bande gegründet zu haben, nicht aufrechtzuerhalten sein dürfte. Als dann der Vertreter der Staatsanwaltschaft noch kurzfristig Mitschnitte von Telefonaten der Angeklagten einführte, die bis dato nicht in der Akte waren, forderte die Verteidigung das Verfahren wegen sogenannter rechtsstaatswidriger Tatprovokation einzustellen.