Trotz psychischer Erkrankung der Täterin Gericht weist Antrag auf Einweisung in die Psychiatrie ab

Das Gesetz knüpft an eine solche Maßnahme nämlich hohe Anforderungen. Und um solche „erheblichen Anlasstaten“ habe es sich bei den Gesetzesverstößen der 45-Jährigen nicht gehandelt, sagte Reinhoff. „Erhebliche Taten müssten folgen“, so der Richter. Das sei aber nicht zu erwarten. Es gab aber noch einen zweiten Grund: Die Frau befindet sich nämlich auf eigenen Wunsch noch bis Ende 2025 ohnehin in einer geschlossenen Einrichtung. Unter anderem hatte sie am 28. Februar 2021 in einem Parkhaus Zeitungen verbrannt.