Konzert zum 30-jährigen Bestehen in Oberpleis : Rammstein, Pink Floyd, Metallica: Schedrik-Chor schenkt viele Gänsehautmomente

Oberpleis Zum 30-jährigen Bestehen bietet der Schedrik-Chor ein anspruchvolles Programm in Oberpleis. Geboten bekommen die Zuhörerinnen und Zuhörer atemberaubend schönen Chorgesang.

Der Schedrik-Chor feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Und das größte Geschenk im Festjahr für diesen Chor ist: „Singen, singen, singen und anderen damit eine große Freude bereiten“. So jedenfalls beschreiben die jungen Chormitglieder immer wieder ihre Leidenschaft für das Singen.

Den Zuhörern in der gut besuchten Schulaula war kurz vor Konzertbeginn die freudige Erwartung auf einen hochkarätigen Hörgenuss anzumerken. Bereits Minuten vor der ersten Darbietung verharrte das Publikum in absoluter Stille, wohl um keinen Gänsehautmoment zu verpassen. Und der Schedrik-Chor hält viele Gänsehautmomente bereit. Die jungen Sängerinnen und Sängern tragen ihre Leidenschaft für das Singen geradewegs hinaus in die Welt. Das innere Strahlen, die Freude am Gesang, das Staunen über die Wirkung ihrer Musik überträgt sich durch die einzelnen Stimmen auf den Chorklang und prägt seinen Charakter.