Rat in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Studie zu Nahverkehr auf Abruf soll aktualisiert werden

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Rat in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat beschlossen, eine Studie zum ÖPNV auf Abruf aktualisieren zu lassen. Im Ortsteil Hemmessen könnte es in den nächsten Jahren einen Halt der Ahrtalbahn geben.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) läuft in Bad Neuenahr-Ahrweiler keineswegs optimal. Das ergab eine bereits im Jahr 2020 vom Stadtrat beauftragte Studie einer Tochter-Gesellschaft der Deutschen Bahn AG (der GA berichtete). Hintergrund war die Idee, den ÖPNV in der Kreisstadt durch die Einführung von On-Demand-Angeboten, die nur bei Bedarf auf Abruf fahren, zu beleben und den Individualverkehr somit einzuschränken. Derzeit wird der ÖPNV nur durch Busse und die Ahrtalbahn abgebildet. Interessant ist er laut der Studie, die auch dem Kreis und dem Verkehrsverbund (VRM) vorliegt, nur für rund ein Drittel der Fläche der Stadt, in erster Linie für das Kurgebiet in Bad Neuenahr und die Innenstadt von Ahrweiler. Die Bewohner von Hemmessen oder der Heerstraße beispielsweise profitieren dagegen kaum von öffentlichen Verkehrsmitteln. In den Vororten sieht es nicht anders aus.