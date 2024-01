Sanierung zeichnet sich ab Das ist der Stand bei der Sanierung des Rathauses in Altenahr

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) bleibt, wo es bis zur Flut war, also im Tal an der Einmündung der Straße Roßberg in die Bundesstraße 267. Aber es muss nicht nur generalsaniert, sondern auch innen grundlegend umgebaut und wohl auch erweitert werden. Der Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Wiederaufbau der VG befasste sich jetzt mit dem Thema und vergab zunächst Aufträge für die Heizölsanierung im Keller- und Erdgeschoss.