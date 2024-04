Reaktionen von Bundes- und Landtagsabgeordneten „Ein Meilenstein für die Region und insbesondere für Bonn“

Reaktionen von Uni, Hochschule und IHK

Für die Wirtschaft der Region bedauert Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, dass die IHK „trotz mehrfacher Angebote nicht in den Erarbeitungsprozess eingebunden“ war. „Wir bedauern das ausdrücklich, denn das einmalige Profil und die Stärken von Bonn als Bundesstadt sind auch für Unternehmen von erheblicher Bedeutung“, so Hille. In Bonn habe sich durch die Bundespräsenz ein starkes Cluster im Bereich Cyber-Security entwickelt. Hinzu kämen weitere Schwerpunkte, die sich positiv auf die Wirtschaft auswirkten, etwa die starke internationale Verflechtung der Stadt. „Das Erbe Beethovens mit europaweiter Ausstrahlung hat große Bedeutung für unsere Tourismusregion“, erklärte der IHK-Chef.

Die Universität Bonn und die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg begrüßten die vorgelegten Eckpunkte. „Die Wissenschaft hatte in den vergangenen drei Jahrzehnten einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung Bonns zum zweiten politischen und internationalen Zentrum Deutschlands“, sagten Uni-Rektor Michael Hoch und Hochschul-Präsident Hartmut Ihne in einer gemeinsamen Erklärung. „Sie wird erfreulicherweise auch in der nun ausgehandelten Weiterentwicklung eine Rolle spielen.“ Es gelte nun, die ins Auge gefassten Verbundprojekte im Bereich von Cybersecurity und Resilienz zeitnah konkret weiter auszuarbeiten und die erforderlichen Ressourcen zu beschaffen. qm