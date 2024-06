Rheinische Hochwasserhilfe für Bayern Wasserretter aus der Region helfen in Landau

Die Helfer haben ganz unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. So sind unter anderem vier Taucher mit von der Partie und 18 Fließwasserretter. Die verfügen über besondere Kenntnisse, was die Handhabung der Rettungsboote in Hochwassersituationen angeht. Viele der Helfer aus der Region Bonn und Rhein-Sieg haben Erfahrungen gesammelt bei der Flut am 17. Juli 2021 in Rheinbach und Swisttal.