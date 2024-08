Apothekerin betreibt Biohof Rekordverdächtige Apfelvielfalt in Wachtberg

Über 2000 verschiedene Apfelsorten gibt es in Deutschland. Mehr als 130 davon befinden sich auf dem Biohof Hochgürtel in Wachtberg-Züllighoven. Auf insgesamt 3,5 Hektar bewirtschaftet Dorothee Hochgürtel auch den Apfelsortengarten. Die 2003 angelegte Streuobstwiese beheimatet 105 Bäume mit 100 Apfelsorten. Die Wiese ist für die gelernte Apothekerin und nebenberufliche Bioland-Landwirtin das Herzstück ihrer Arbeit: Denn Vielfalt und Biodiversität werden hier direkt greifbar, ebenso wie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Hochgürtel baut hier seltene und längst vergessene Apfelsorten in einer Mischkultur an. Die meisten der Bäume tragen nur alle zwei Jahre Früchte.