Zwei neue Bildbände Eine überraschende Fotoreise in Remagens Vergangenheit

Es läuft wie am Schnürchen bei Erhard Wacker. Kaum hat der promovierte Physiker in seinem Forschungsgebiet Kulturlandschaft Apollinarisberg ein Buch über dessen weltliche Zeit herausgebracht, da veröffentlicht er mit Band 21 und 22 der Apollinaris Bibliothek zwei Bildwerke, die diesmal ganz Remagen in den Blick nehmen. „Eigentlich ist es ein Buch in zwei Bänden“, erklärt er. Ein Band allein hätte das Material von 700 Fotos nicht gepackt.